مصدر لمصراوي: كارتيرون قد يصل القاهرة الأربعاء لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق ورامي بشاي

كشفت مصادر مطلعة أن المدرب الفرنسي لفريق التعاون السعودي، باتريس كارتيرون قد يصل إلى الأراضي المصرية مساء اليوم الأربعاء وسط أنباء عن اهتمام من جانب الزمالك.

ويستعد التعاون لخوض مباراة هامة أمام أبها ضمن الجولة الـ 23 من عمر الدوري السعودي الممتاز والتي ستبدأ في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة.

وشهدت الساعات الماضية ربط اسم المدرب صاحب الـ50 عامًا بنادي الزمالك من أجل العودة لقيادة مقاليد الأمور الفنية في ولاية ثانية.

وقال مصدر الخليج 365 : "المدرب كارتيرون قد يصل القاهرة اليوم الأربعاء، الأمور غير واضحة معه في التعاون وقد تكون مباراة اليوم هي الأخيرة له رفقة الفريق الملقب بسكري القصيم."

وأكد مصدر آخر في نادي الزمالك من خلال تصريحات ليلا كورة أن: "كارتيرون هو المرشح الأقرب لقيادة الزمالك لخلافة المدرب جايمي باتشيكو، الشرط الجزائي في عقد المدرب الفرنسي مع التعاون هو العقبة، إذا تم فسخ التعاقد بينهم بالتراضي، قد يتولى المدرب تدريب الزمالك."

وعلم الخليج 365 من مصدر داخل نادي التعاون أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب إدارة النادي تجاه المدرب وأنه أتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي مع إدارة النادي السعودي.

مصدر آخر قال إن فسخ التعاقد قد يتم اليوم الأربعاء ليكتب المدرب الفرنسي السطر الأخير في قصته مع الفريق السعودي.

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الزمالك في ديسمبر 2019 قبل أن يرحل في سبتمبر 2020 بعد فاز بلقبي السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.