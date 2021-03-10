يويفا يعلن.. إقامة مباراة سيتي ومونشنجلادباخ بالأبطال في المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير ملعب مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لتقام في بودابست بالمجر بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومتي إنجلترا وألمانيا بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل (16 مارس) في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، ليقرر يويفا إقامة المباراة على ملعب (بوشكاش آرينا) في نفس التوقيت والموعد.

ووجه يويفا الشكر لكل من مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ على دعمهما وتعاونهما، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم على مساعدتهما والموافقة على تنظيم المباراة.

جدير بالذكر أن الملعب ذاته استضاف مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين وانتهت لصالح الفريق السماوي بهدفين دون رد.