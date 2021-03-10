بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة بيراميدز المصري ونكانا الزامبي، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ينقل بث مباشر مباراة بيراميدز ونكانا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”.

وتقام مواجهة بيراميدز ونكانا على استاد الدفاع الجوي، بإدارة من الحكم البوروندي “تيري نكورونزيزا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يلعب بيراميدز المصري ونكانا الزامبي لحساب المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تضم كل من نامونجو التنزاني، والرجاء الرياضي المغربي.

بدأ نادي بيراميدز كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور الـ32 الأول، ونجح في إقصاء “الاتحاد” الليبي بنتيجة (4-2)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يحسم تأهله إلى دور المجموعات على حساب “راسينغ كلوب ابيديجان” العاجي في دور الـ32 الثاني، بنتيجة (4-0)، بمجموع المباراتين.

في المقابل، ودع نكانا الزامبي دوري أبطال أفريقيا على يد بيترو أتلتيكو الأنجولي من الدور التمهيدي الثاني، وتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تجاوز “الإتحاد البيضاوي” المغربي في دور الـ32 الثاني، بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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