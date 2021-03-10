بث مباشر | مشاهدة مباراة القادسية والعين في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “القادسية والعين” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “القادسية والعين” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “راشد الدوسري”.

وتقام مواجهة القادسية والعين على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر، 15:25 بتوقيت جرينتش.

بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والقياسية في الدوري السعودي، تلقى القادسية خسارته الأولى على يد “الاتحاد” في الجولة قبل الماضية، إذ كان يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في 10 جولات متتالية.

وعاد القادسية في الجولة الماضية ليتعادل مع “الشباب”، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 9 مناسبات، وخسر 6 مرات.

في المقابل، يتذيل نادي العين جدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات فقط في الدوري السعودي حتى الآن، وتعادل في مثلها، وتلقى 14 هزيمة.

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