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الامارات | مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. مصير برشلونة وليفربول يتحدد الليلة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  يتحدد مصير فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في لكرة القدم اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) عندما يواجه الأول مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يستقبل نظيره لايبزيغ الألماني في دور الـ16 لبطولة لأهم بطولة في القارة العجوز.

وتالياً أهم مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات:

 

دوري أبطال أوروبا

ليفربول - لايبزيغ 00:00
باريس سان جيرمان - برشلونة 00:00

مانشستر سيتي - ساوثهامتون 22:00

أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00

الإسماعيلي - الأهلي 21:30

الدوري السعودي

الباطن - الفتح 16:50
القادسية - العين 19:25
الفيصلي - الرائد 21:15
الاتحاد - الشباب 21:45

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