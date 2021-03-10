الامارات | مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. مصير برشلونة وليفربول يتحدد الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. مصير برشلونة وليفربول يتحدد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحدد مصير فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) عندما يواجه الأول مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يستقبل ليفربول نظيره لايبزيغ الألماني في دور الـ16 لبطولة لأهم بطولة في القارة العجوز.

وتالياً أهم مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات:

دوري أبطال أوروبا

ليفربول - لايبزيغ 00:00

باريس سان جيرمان - برشلونة 00:00

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - ساوثهامتون 22:00

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00

الدوري المصري

الإسماعيلي - الأهلي 21:30

الدوري السعودي

الباطن - الفتح 16:50

القادسية - العين 19:25

الفيصلي - الرائد 21:15

الاتحاد - الشباب 21:45

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