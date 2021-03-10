الامارات | رئيس "الليغا" يوضح موقف محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الليغا" يوضح موقف محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس عن صعوبات تواجه صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى الدوري الإسباني لتمثيل ريال مدريد أو برشلونة كما يتردد منذ أشهر بعد التألق الملفت لـ"الفرعون" خلال السنوات الماضية واحتلاله مركزاً متقدماً بين كبار لاعبي العالم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "أس" الإسبانية تصريحات لتيباس قال فيها: "إن رحيل صلاح عن ليفربول في الصيف المقبل، سيكون في منتهى الصعوبة"، موضحاً: "سيكون ذلك صعبا هذا الصيف، وأعتقد أنه حتى الآن لن يكون من السهل أن يخرج من ليفربول فلا يوجد ما يكفي من الأموال لخروجه، ولا أعتقد أن نرى انتقالات كبيرة في الصيف المقبل".

وتابع: "أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد يوما ما، ولكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليا للفريقين يصعّب من الصفقة في الفترة الحالية".

وعن المقارنة بين "الليغا" والدوري الإنجليزي، قال تيباس: "أعتقد أننا نتساوى مع الدوري الإنجليزي، فربما هم لديهم متابعين أكثر في الغرب، لكننا لدينا متابعين أكثر في الشرق، ونحن نملك جماهيرية أكبر في الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

وعن تخفيض الرواتب بسبب جائحة كورونا، أوضح: "لدينا نظام خاص بنا، يرصد الخسائر لذلك خفضنا الرواتب أكثر من مرة، لا نريد لأي نادٍ أن يدخل في أزمات اقتصادية".

وتطرق للرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة، فقال: "الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة ورحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو".

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