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الامارات | لافتة مهينة للمغنية شاكيرا عشية مباراة برشلونة وسان جرمان.. وتحذيرات من أعمال شغب

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ليكيب"، الفرنسية، أن جماهير نادي باريس سان جرمان يفكرون في القيام بأعمال شغب أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة فريق برشلونة، وذلك قبل لقاء الفريقين الحاسم اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) في إياب دور الـ16 من لكرة القدم في وقت انتهت فيه مباراة الذهاب 4-1 للفريق الباريسي.

وقالت الصحيفة: "نحذر من أفعال مرتقبة لجمهور ألتراس باريس سان جيرمان بعدما عرفوا اسم فندق بعثة برشلونة!".

ولم تقف تهديدات جمهور باريس سان جيرمان عند هذا الحد، إذ رفعوا لافتة تحمل أوصافاً غير لائقة تهين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا زوجة مدافع "البلوغرانا" جيرارد بيكيه.

ولاقت صور اللافتة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، استهجانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من الصحافيين ومنظمات حقوقية للمرأة، إضافة لعشاق ومحبي النجمة الكولومبية، مستنكرين مثل هذه التصرفات وإقحام شاكيرا في محاولات استفزاز صديقها بيكيه قبل المباراة المرتقبة والحاسمة على بطاقة التأهل الأوروبية.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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