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مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس ، قبل مواجهة نكانا الزامبي.

ويحل نكانا بطل زامبيا ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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