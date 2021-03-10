شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس كورونا، قبل مواجهة نكانا الزامبي.

ويحل نكانا بطل زامبيا ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.