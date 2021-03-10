شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمح ليفربول الانجليزى لتجاوز آلامه المحلية، عندما يواجه لايبزيج، اليوم الأربعاء في المجر، بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فاز في مباراة الذهاب، بهدفين دور رد، لتصبح مهمته سهلة، في العبور للدور ربع النهائي.

ويقدم ليفربول موسمًا كارثيًا على الصعيد المحلي، لكنه يسعى للفصل بين أداءه في البريميرليج، ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، فإن التشكيلة الأقرب للفريقين ستكون كالتالي:

ليفربول: أليسون- أرنولد- فابينيو- فيليبس- روبرتسون- جونز- فينالدوم- تياجو- جوتا- ماني- صلاح

لايبزيج: جولاكسي- أدامز- موكيلي- أوباميكانو- كلوسترمان- سابيتسر- كامبل- هايدر- نكونو- أولمو- بولسن

وبات التشامبيونزليج هو طوق النجاة المتبقي لفريق ليفربول، منذ أن تضاءلت حظوظه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتواجد حاليا على بعد 7 نقاط من المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل- بعد واحدة من أسوأ الفترات في تاريخه.

ولم يعد أنفيلد حصنا منيعا بالنسبة لرجال الألماني يورجن كلوب، بعدما خسروا في أرضهم 6 مباريات متتالية لأول مرة منذ تأسيس النادي.