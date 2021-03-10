شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: استغناء الزمالك عن باتشيكو أكبر خطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عماد متعب مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى السابق، أن رحيل جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك عن الفريق حالياً خطأ كبير، من شأنه أن يؤثر على استقرار فريق الزمالك بالسلب، سواء في بطولة الدورى العام أو دورى رابطة أبطال أفريقيا.

وأكد متعب في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار باتشيكو أمر ضرورى، خصوصاً أن الزمالك مقبل على مباريات غاية في الصعوبة، سواء في بطولة الدورى العام، أو دورى الأبطال الأفريقى، وبالتالى فإنه على مجلس الزمالك الإبقاء على باتشيكو حتى نهاية الموسم وبعدها محاسبته على نتائجه مع الفريق.

وتابع: «أنصح إدارة نادى الزمالك بالصبر على المدير الفنى، وأنا شخصياً مع الاستقرار الفنى لأى فريق سواء الزمالك أو غيره».

وبسؤاله عن فرص نادى الزمالك في بطولة دورى رابطة الأبطال الأفريقى، قال متعب: «فوز الزمالك على الترجى وتونجيث السنغالى في القاهرة من شأنه أن يزيد فرص الفريق في التأهل لدور الثمانية ببطولة دورى رابطة الأبطال وهو أمر بامكان لاعبى الزمالك تحقيقه لأن الزمالك لا يزال يمتلك قواما متميزاَ من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة الفنية، وأن الفريق سبق ومر بنفس الصعوبة في النسخة الماضية من البطولة، وقبلها ببطولة كأس الكونفدرالية».

كانت أنباء ترددت عن اعتزام اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك الاجتماع مع باتشيكو اليوم الأربعاء من أجل التفاوض معه لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده تمهيداً لانهاء خدماته مع القلعة البيضاء والتعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

وترددت اسم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الحالى لفريق التعاون السعودى للعودة من جديد لقيادة فريق الزمالك رغم سابق اصراره على فسخ عقده مع الأبيض الموسم الماضى لتدريب التعاون.