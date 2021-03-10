شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يفوز على هليوليدو في منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على على فريق هليوليدو بنتيجة 23-9، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة هليوليدو، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، واستطاع الفريق حسم النتيجة بفضل الدفاع المنظم والهجوم المرتد السريع والتسديد القوي تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-8، وفي الشوط الثاني استمر تألق الفريق والسيطرة على اللقاء، ليحسم المباراة بنتيجة 23-9.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على أصحاب الجياد بنتيجة 44-11 في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزهور الجمعة القادم، في تمام الساعة الرابعة على صالة الزهور، ضمن منافسات بطولة الدوري.