شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 84-53، تحت قيادة المدير الفني على هاشم.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-5، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 41-15.

وفرض الأهلي سيطرته التامة على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 68-38، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 84-53.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق مصر للتأمين، بنتيجة 102-76، ضمن منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق هليوبوليس مساء السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري على صالة هليوبوليس.