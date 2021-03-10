شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الزمالك ينهار في 2021.. وتراجع بطيء للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا يعيش نادي الزمالك أفضل أيامه منذ انطلاق العام الجاري 2021، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات، كما مر أيضًا النادي الأهلي بمراحل من الصعود والهبوط والتذبذب في النتائج، ما انعكس على تصنيفهما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

الزمالك تعادل في مباراتين وخسر في مباراة في آخر ثلاث لقاءات خاضهم سواء في الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا، ليتراجع تصنيفه مجددًا حسب موقع football database.

وانهار تصنيف الزمالك خلال العام الحالي والذي بدأه في شهر يناير في المركز 127 عالميًا، ليسقط 15 مركزًا دفعة واحدة في فبراير ويحتل المركز 142، فيما تراجع 13 مركزًا مجددًا عقب نتائجه الأخيرة ليصل إلى المركز 155 حاليًا في شهر مارس.

في المقابل، شهد تصنيف الأهلي أيضًا تراجعًا خلال العام الحالي لكن ليس بإيقاع أبطأ، إذ بدأ العام في المركز 42 عالميًا، قبل أن يتراجع في فبراير إلى المركز 43.

نتائج الأهلي الأخيرة والتي شهدت خسارته من سيمبا وفوزه على طلائع الجيش وتعادله مع فيتا كلوب قادته للتراجع مجددًا في التصنيف ليخسر مركزًا جديدًا ويصل إلى المركز 45 حاليًا.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا صدارة التصنيف على المستوى الأفريقي، فيما يأتي الزمالك في المركز الخامس، إذ يفصل بين العملاقين المصريين كل من الترجي (2) وصن داونز (3) ومازيمبي (4).