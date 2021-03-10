شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توديع دوري الأبطال .. هل يعود يوفنتوس لخطته التاريخية لضم محمد صلاح في الصيف ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ودع نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الثلاثاء، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور 16 بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب على ملعبه ضد منافسه بورتو البرتغالي، بعدما كان قد خسر ذهابًا بهدفين لهدف، ليتأهل البرتغاليون بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وجاء الخروج صادمًا لعشاق السيدة العجوز والذين كانوا يمنوا أنفسهم بتتويج أوروبي منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018، عقب قيادته لفريقه السابق ريال مدريد للتتويج بالبطولة الأوروبية في ثلاث مرات متتالية، عوضًا عن تحقيقه بطولة أخرى مع الميرينجي وخامسة قبلهم مع مانشستر يونايتد.

الخروج من دوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة زلزال داخل قلعة البيانكونيري، وقد تتجه الإدارة لبيع أحد نجوم الفريق خلال الصيف القادم وضم آخر، فيما لا تستبعد التقارير رحيل رونالدو نفسه عن تورينو.

في المقابل، ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح بالنادي الإيطالي في أكثر من مناسبة، ومنذ تواجده في روما، فيما كانت شبكة «سكاي نيوز» قد أشارت قبل قرابة عامين إلى تحضير السيدة العجوز لعرض تاريخي لضم هداف ليفربول بلغ آنذاك 175 مليون جنيه إسترليني، فيما لفتت وقتها إلى أن رونالدو طلب من ناديه التعاقد مع صلاح.

وعادت بعض التقارير مؤخرًا لربط اسم اللاعب بالانتقال إلى يوفنتوس، في الوقت التي أكدت تقارير أخرى عدم سعادة محمد صلاح حاليًا في ليفربول ورغبته في مغادرة أنفيلد.

وفي حال قرر محمد صلاح مغادرة الريدز، فإن الأقرب سيكون انتقاله إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة إلا أن يوفنتوس يبقى قوة كبيرة في عالم كرة القدم، فهل يتدخل ويعيد إحياء فكرة عرضه الضخم لضم «الملك المصري»؟