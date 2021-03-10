اخبار الرياضه

الأهلي ضد الإسماعيلي وإياب دوري الأبطال .. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

0 نشر
هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الإسماعيلي وإياب دوري الأبطال .. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات ضمن منافسات والكونفيدرالية الإفريقية ودوري أبطال أوروبا ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1 في تمام السابعة والنصف مساءً.

ويستهل بيراميدز مشواره في الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة فريق نكانا الزامبي في تمام السادسة مساءً وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

ويلتقي ساوثهامبتون بفريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ33 من الممتاز، ويذاع اللقاء عبر بي إن برميوم 2، في تمام الثامنة مساءً.

ويحل الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن برميوم 1، في تمام العاشرة مساءً.

ويلعب ليفربول الإنجليزي مع ريد بول لايبزج الألماني في نفس المرحلة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن برميوم 2.

ويخوض أحمد حجازي بقيادة اتحاد جدة مواجهة نارية أمام الشباب متصدر دوري كأس الأمير ، وتذاع المباراة على قناة في الثامنة إلا الربع.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا