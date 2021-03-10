شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الإسماعيلي وإياب دوري الأبطال .. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري والكونفيدرالية الإفريقية ودوري أبطال أوروبا ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1 في تمام السابعة والنصف مساءً.

ويستهل بيراميدز مشواره في الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة فريق نكانا الزامبي في تمام السادسة مساءً وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

ويلتقي ساوثهامبتون بفريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء عبر بي إن برميوم 2، في تمام الثامنة مساءً.

ويحل برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن برميوم 1، في تمام العاشرة مساءً.

ويلعب ليفربول الإنجليزي مع ريد بول لايبزج الألماني في نفس المرحلة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن برميوم 2.

ويخوض أحمد حجازي بقيادة اتحاد جدة مواجهة نارية أمام الشباب متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية في الثامنة إلا الربع.