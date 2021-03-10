شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفي فريقه أمام ضيفه إشبيلية 2-2 في ثمن النهائي الثلاثاء. وكان «العملاق» هالاند (1,95 م و85 كلغ) سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الأندلسي في عقر داره 3-2. ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري على هالاند بثنائية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6). هالاند المرهق قال الهداف هالاند «كانت مباراة صعبة، أنا مرهق ولكن من الجيد التأهل للدور التالي»، مضيفاً «كنا ندرك أنهم أقوياء جداً ولكن عندما سجلنا هدفاً احتاجوا لثلاثة والتقدم 1-صفر في الشوط الأول كان جيداً بالنسبة لنا». وتحدث عن ركلة الجزاء التي أهدرها قائلاً: «أهدرت ركلتي الأولى، ولو بقي الحارس عند خط المرمى لكنت سجلت، لكنه قرر أن يغش، كنت عصبياً لإعادة تنفيذ الركلة ولكن كنت أعرف أنه من الجيد تسجيل الهدف الثاني». وتأهل النادي الألماني للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 بقيادة مدربه السابق وتشلسي الإنجليزي الحالي توماس توخل. ولم يذق الفريق «الأصفر والأسود» طعم الخسارة في عقر داره في مبارياته الثماني الأخيرة في دوري الأبطال (5 انتصارات مقابل 3 تعادلات)، كما لم يخسر سوى مباراة واحدة من مبارياته الـ 12 الأخيرة على ملعبه في المسابقة الأوروبية، كانت أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي صفر-1 في موسم 2018-2019، في طريق الأخير للوصول إلى المباراة النهائية التي خسرها أما مواطنه ليفربول بهدفين نظيفين.