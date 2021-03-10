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الأهلي يواجه الإسماعيلي.. وقمة نارية بين باريس وبرشلونة.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المواجهات القوية والمنتظرة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الممتاز، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في إياب دور الـ 16 من بطولة .

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري الممتاز 

الأهلي X الإسماعيلي 

تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتذاع على قناة Ontime sports 1

دوري أبطال أوروبا

 لايبزيج

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً، وتذاع على قناة bein sports Premium 2

باريس سان جيرمان 

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً، وتذاع على قناة bein sports Premium 1

الممتاز

مانشستر سيتي ساوثهامتون

تقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع على قناة bein sports Premium 2

أتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو

تقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي

مارسيليا رين

تقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

الدوري السعودي

الاتحاد الشباب

تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً، وتذاع على قناة KSA Sports 1 HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية

إنييمبا X الأهلي بنغازي

تقام المباراة في تمام الساعة 3 عصراً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

الصفاقسي ساليتاس

تقام المباراة في تمام الساعة 3 عصراً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

الرجاء الرياضي نامونجو

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

النجم الساحلي جراف دي داكار

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

بيراميدز نكانا

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

وفاق سطيف أورلاندو بايرتس

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

شبيبة القبائل X كوتون سبورت

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

نهضة بركان X نابسا الزامبي

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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