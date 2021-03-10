شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم السولية ومروان ومتولى ووحيد بقميص الإسماعيلى قبل قمة الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

ويضم الاهلى 4 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الاسماعيلى وهم :

* عمرو السولية لعب مع الإسماعيلى

الدورى العام .. 125 مباراة بواقع 10 آلاف و139 دقيقة سجل 15 هدفًا صنع 8 أهداف

كأس مصر .. 13 مباراة بواقع 1264 دقيقة سجل 3 أهداف

دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية .. 18 مباراة بواقع 1595 دقيقة

البطولة العربية .. 6 مباريات بواقع 540 دقيقة سجل هدفًا.

*مروان محسن لعب مع الإسماعيلى

الدورى العام .. 32 مباراة بواقع 2841 دقيقة سجل 14 هدفًا صنع 8 أهداف

كأس مصر .. مباراة بواقع 120 دقيقة

* محمود وحيد لعب مع الإسماعيلى

الدورى العام .. 6 مباريات بواقع 391 دقيقة

* محمود متولى لعب مع الإسماعيلى

الدورى العام .. 130 مباراة بواقع 10 آلاف و409 دقيقة سجل 17 هدفًا صنع هدفين

كأس مصر .. 14 مبارة بواقع 1070 دقيقة سجل هدفًا وصنع مثله

دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية .. 10 مباريات بواقع 876 دقيقة

البطولة العربية .. 5 مباريات بواقع 385 دقيقة

خاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

مشوار الأهلى في الدوري حتى الآن:

الأهلى 3 / 1 مصر المقاصة

الأهلى 3/ 0 غزل المحلة

الأهلى 4 /0 الاتحاد السكندرى

الأهلى 0 / 0 وادى دجلة

سيراميكا 0 / 2 الأهلى

الأهلى 4 / 1 الإنتاج الحربى

البنك الأهلى 0 / 0 الأهلى

الأهلى 3 / 2 المقاولون العرب

بيراميدز 0 / 0 الأهلى

الأهلى 2 / 1 طلائع الجيش