شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية خاصة قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم قبل تدريب الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل، استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا في الجولة الـ 15 للدورى، والتي ستقام علي استاد القاهرة.

ويخضع لاعبو الزمالك للمسحة علي نفقة النادي الخاصة بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسحات وعدم تحمل الاتحاد تكلفة المسحة الطبية للكشف عن كورونا في مباريات الدورى.

ويخوض الزمالك مرانه اليوم علي ملعب النادي علي ان يدخل الفريق معسكر مغلق عقب المران استعدادا لمباراة الغد، ويختار باتشيكو المدير الفني للفريق 21 لاعبا للدخول في المعسكر علي ان يتم استبعاد لاعبين من القائمة النهائية للمباراة قبل انطلاقها.

من ناحية أخرى حدد مسئولو نادي الزمالك ميزانية مبدئية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد حال رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ظهرت بعض الأصوات المطالبة برحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة مما وضع الزمالك في موقف صعب في المسابقات التي يشارك بها وأهمها دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط جمعها من 3 مباريات بعد التعادل السلبي مع كل من المولودية الجزائري وتونجيث السنغالي، والخسارة امام الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويناقش مسئولو الزمالك في الوقت الحالي، مصير البرتغالي باتشيكو، بعد ظهور أصوات تطالب بالتعاقد مع مدير فني جديد، مع تحديد راتبا شهريا لا يتجاوز الـ 100 ألف يورو، وهو يقارب الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني الحالي والذي يبلغ 102 ألف يورو، بخلاف توفير سكن وسيارة للمدير الفني و4 تذاكر طيران علي مدار العام ليسافر إلى مسقط رأسه.