شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 17 مدربا أجنبيا فى قيادة الإسماعيلى أمام الأهلى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة منتظرة بين الإسماعيلى والأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، فى قمة مؤجلات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى المحلى.

لعب الإسماعيلى 47 مباراة فاز في 13 وتعادل 12 وخسر 22 وله 44 هدفًا وعليه 64 هدفًا ،كلين شيت 12 لقاء ، وذلك تحت قيادة 17 مدرب أجنبى أمام الأهلى فى 42 مباراة بالدورى العام ” بينهم مواجهتين فاصلتين على لقب الدورى ومباراة تم إلغاء الموسم بالكامل بعد صعود مصر لنهائيات كأس العالم 90 ” بالإضافة إلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومثلهما فى دورى أبطال العرب ولقاء وحيد فى كأس مصر بعيدًا عن الأنجليزى سولمان.

” المجرى كوفاتش ” ..

• موسم 63 / 64 ” الدور الأول ” يوم 20 ديسمبر 63 فاز الإسماعيلى 4 / 1 بالإسماعيلية ( أميرو 2 وشحته وبابكر )

• موسم 63 / 64 ” الدور الثانى ” يوم 3 أبريل 64 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالقاهرة ( زكى عبد الرحمن ومحمد معاطى )

• موسم 64 / 65 ” الدور الأول ” يوم 18 ديسمبر 64 فاز الإسماعيلى 4 / 2 بالإسماعيلية ( رضا 2 وشحته وحسين يوسف )

• موسم 64 / 65 ” الدور الثانى ” يوم 3 أبريل 65 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 65 / 66 ” الدور الأول ” يوم 15 أكتوبر 65 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( زكى عبد الرحمن )

• موسم 65 / 66 ” الدور الثانى ” يوم 21 يناير 66 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( سيد حامد )

” الإنجليزى طومسون ” ..

• موسم 66 / 67 ” الدور الثانى ” يوم 7 أبريل 67 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( على أبو جريشة من ضربة جزاء )

• موسم 74 / 75 ” الدور الثانى ” يوم 7 أبريل 75 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( سيد عبد الرازق بازوكا )

• موسم 74 / 75 ” ربع نهائى كأس مصر ” يوم 27 أبريل 75 فاز الإسماعيلى 1 / صفر ” آمين دابو ”

• موسم 75 / 76 ” الدور الأول ” يوم 5 ديسمبر 75 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

• موسم 78 / 79 ” الدور الأول ” يوم 7 نوفمبر 78 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 78 / 79 ” الدور الثانى يوم 16 فبراير 79 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالإسماعيلية ( عماد سليمان )

• موسم 79 / 80 ” الدور الأول ” يوم 31 ديسمبر 79 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 79 / 80 ” الدور الثانى ” يوم 6 يونيه 80 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسماعيلية بقرار بعد إلغاء المباراة فى الدقيقة 72 بسبب الشغب الجماهيرى

• موسم 80 / 81 ” الدور الأول ” يوم 24 أكتوبر 80 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( حماده المصرى )

• موسم 80 / 81 ” الدور الثانى ” يوم 30 يناير 81 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

” الألمانى فيلد كامب ” ..



• موسم 88 / 89 ” ملغى ” يوم 2 فبراير 90 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

” الأرجنتينى أنجيل ماركوس ” .

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• موسم 93 / 94 ” الدور الأول ” يوم 10 أكتوبر 93 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالإسماعيلية ( بشير عبد الصمد )

• موسم 93 / 94 ” الدور الثانى ” يوم 24 أبريل 94 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( محمد صلاح أبو جريشة )

• موسم 93 / 94 ” مباراة فاصلة على لقب الدورى العام ” يوم 18 يونيه 94 خسر الإسماعيلى 3 / 4 مباراة فاصلة بالإسكندرية ( عماد سليمان وأحمد رزق ومحمد فكرى الصغير )

• موسم 97 / 98 ” الدور الأول ” يوم 9 يناير 98 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالإسماعيلية

” الهولندى ثيوفدور لانجن ” ..



• موسم 94 / 95 ” الدور الأول ” يوم 18 أكتوبر 94 فاز الإسماعيلى 2 / صفر بالإسماعيلية ( حمزه الجمل وعصام عبد العال )

” الهولندى ويسترهوف ” ..



• موسم 95 / 96 ” الدور الأول ” يوم 30 يونيه 96 تعادلا الفريقين 2 / 2 بالقاهرة ( بشير عبد الصمد ومجدى الصياد )

• موسم 96 / 97 ” الدور الأول ” يوم 30 أغسطس 96 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالقاهرة

• موسم 96 / 97 ” الدور الثانى ” يوم 15 فبراير 97 خسر الإسماعيلى صفر / 6 بالإسماعيلية

” الألمانى فرانك أنجل ” .

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• موسم 98 / 99 ” الدور الأول ” يوم 21 أغسطس 98 تعادلا الفريقين صفر / صفر بالقاهرة

• موسم 98 / 99 ” الدور الثانى ” يوم 27 نوفمبر 98 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسماعيلية

” اليوغسلافى مكسيموفيتش ” ..



• موسم 2002 / 2003 ” الدور الثانى ” يوم 8 مارس 2003 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

” الألمانى ثيو بوكير ” ..



• موسم 2003 / 2004 ” الدور الأول ” يوم 1 سبتمبر 2003 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة وحسنى عبد ربه )

• موسم 2003 / 2004 ” الجولة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال العرب ” يوم 11 نوفمبر 2003 فاز الإسماعيلى 4 / صفر بالإسماعيلية ” إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراورى ومحمد يونس ”

• موسم 2003 / 2004 ” الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال العرب ” يوم 18 فبراير 2004 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

• موسم 2003 / 2004 ” الدور الثانى ” يوم 11 مارس 2004 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ( عمر جمال )

• موسم 2005 / 2006 ” الدور الأول ” يوم 5 أبريل 2006 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالقاهرة

• موسم 2005 / 2006 ” الدور الثانى ” يوم 22 مايو 2006 خسر الإسماعيلى صفر / 4 بالإسماعيلية

” التركى محسن أورتجال ” ..



• موسم 2004 / 2005 ” الدور الثانى ” يوم 15 أبريل 2005 خسر الإسماعيلى صفر / 6 بالإسماعيلية

” الهولندى مارك فوتا ”..

• عام 2010 ” الجولة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ” يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ” محمد محسن أبو جريشة ”

• موسم 2010 / 2011 ” الدور الأول ” يوم 21 نوفمبر 2010 فاز الإسماعيلى 3 / 1 بالإسماعيلية ( شادى محمد وعبد الله الشحات وجودوين / أحمد فتحى فى مرمى فريقه الأسبق )

• عام 2010 ” الجولة السادسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ” يوم 19 سبتمبر 2010 فاز الإسماعيلى 4 / 2 بالإسماعيلية ” أحمد على 2 وعبد الله الشحات ومعتصم سالم ”

” الفرنسى باتريس نوفو ” .

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• موسم 2006 / 2007 ” الدور الثانى ” يوم 25 مايو 2007 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )

” البرازيلى هيرون ريكاردو ” ..



• موسم 2008 / 2009 ” الدور الأول ” يوم 3 يناير 2009 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية ( محمد بركات فى مرمى فريقه السابق )

• موسم 2008 / 2009 ” الدور الثانى ” يوم 26 فبراير 2009 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( محمد محسن أبو جريشة )

• موسم 2008 / 2009 ” مباراة فاصلة على لقب الدورى العام ” يوم 24 مايو 2009 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسكندرية

• موسم 2014 / 2015 ” الدور الأول ” يوم 22 أكتوبر 2014 تعادلا الفريقين صفر / صفر ملعب الأهلى بالجونة

” التونسى نصر الدين النابى ” ..



• موسم 2015 / 2016 ” الدور الأول ” يوم20 يناير 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه الأسبق )

” التشيكى فرانز شتراكا ” ..



• موسم 2016 / 2017 ” الدور الثانى ” يوم 15 فبراير 2017 تعادلا الفريقين صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

” الفرنسى سباستيان ديسابر ” ..



• موسم 2017 / 2018 ” الدور الأول ” يوم 20 نوفمبر 2017 خسر الإسماعيلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

” الجزائرى خير الدين مضوى ” ..



• موسم 2018 / 2019 ” الدور الأول ” يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا الفريقين 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى ).

وفى سياق متصل ، بعد 950 يومًا تعود الإدارة الفنية للإسماعيلى تحت قيادة أجنبية حيث كان آخر لقاء يوم 2 أغسطس 2018 الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما بالقاهرة عندما كان يتولى الجزائرى خير الدين مضوى تدريب الفريق.