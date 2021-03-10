شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. القائمة الأفريقية تنقذ شهاب أحمد من مذبحة جوزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها شهاب الدين احمد لاعب الأهلي السابق والذي كان قريبا من الرحيل عن الفريق فور تولي البرتغالي مانويل جوزيه قيادة الفريق للمرة الثانية في تاريخه مع الأهلي.

وكشف مصطفى عفروتو لاعب الأهلى الأسبق كواليس المذبحة التي قام بها مانويل جوزيه فور توليه المسئولية للمرة الثانية، مؤكدا ان جوزيه طلب من إدارة النادي رحيل جميع اللاعبين الشباب في الفريق لعدم الاعتماد عليهم، ما عدا شهاب الدين احمد الذي كان مقيدا في القائمة الافريقية، مضيفا ان شهاب الدين احمد رحل عن الأهلي في الموسم التالي بعد استبعاده من القائمة الافريقية.

وأضاف عفروتو في تصريحات إعلامية ان رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات جاء بسبب البرتغالى مانويل جوزيه مؤكدا أنه شعر بإحباط عندما طالب جوزيه بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل ها القرار.

وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن النادى الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.

وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشباب.