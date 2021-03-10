شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد 100 ألف يورو راتبا شهريا لبديل باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي الزمالك ميزانية مبدئية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد حال رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ظهرت بعض الأصوات المطالبة برحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة مما وضع الزمالك في موقف صعب في المسابقات التي يشارك بها وأهمها دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط جمعها من 3 مباريات بعد التعادل السلبي مع كل من المولودية الجزائري وتونجيث السنغالي، والخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويناقش مسئولو الزمالك في الوقت الحالي، مصير البرتغالي باتشيكو، بعد ظهور أصوات تطالب بالتعاقد مع مدير فني جديد للزمالك، مع تحديد راتبا شهريا لا يتجاوز الـ 100 ألف يورو، وهو يقارب الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني الحالي والذي يبلغ 102 ألف يورو، بخلاف توفير سكن وسيارة للمدير الفني و4 تذاكر طيران علي مدار العام ليسافر إلى مسقط رأسه.

من ناحية أخرى كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، تفاصيل تعرض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للإصابة في مران الفريق أمس الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمباراة سيراميكا في السابعة والنصف مساء غد الخميس، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي أن البرتغالي باتشيكو تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه مع الفريق.

وأضاف طبيب الزمالك أن المدرب البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي ولا يوجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل.