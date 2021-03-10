شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يطلب 3 مباريات ودية لتجهيز الإنتاج الحربى لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، من جهاز الكرة بناديه تنظيم ثلاثة مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كشرى فى القيام بفترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدوري والتى تصل لمدة 26 يوماً بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت الجمعة الماضية على ستاد الإسكندرية.

ومنح كشرى لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لإستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق، وكان حمادة صدقي قاد تدريب الإنتاج الحربي فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.