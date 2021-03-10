شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الأندية بتعديل موعد و صالات الجولة 8 بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020/2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلن من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى و الأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.