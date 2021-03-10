شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد هوية مهاجم الأهلى فى مباراة الإسماعيلي الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب محمد شريف مهاجم الأهلي من قيادة هجوم الفريق في مباراة الإسماعيلي الليلة في بطولة الدوري الممتاز، بعدما أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بنسبة كبيرة على الدفع به في المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

ويُفضل موسيماني الدفع بمحمد شريف على حساب أكثر من لاعب فى هجوم الأهلي، وهم مروان محسن وبواليا وصلاح محسن الذي عاد لقائمة الفريق بعد غياب عدة مباريات للإصابة، وتشهد قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلى العديد من الغيابات، فقد ضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلى الليلة، وهم :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

فيما يغيب عن قائمة الأهلي ، كل من طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة، كما يتواصل غياب كل من على معلول ووليد سليمان للإصابة أيضاً ويغيب محمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفنى، وحمدى فتحى للحصول على 3 بطاقات صفراء.