شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتطلع لإنهاء لعنة برج العرب أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى باستاد برج العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويتطلع الإسماعيلى لإنهاء لعنة هذا الملعب الذى لم يحصد عليه أى فوز أمام الفريق الأحمر منذ افتتاحه بشكل رسمى عام 2007، وكان الإسماعيلى قد حصد نقطة واحدة من أربع مباريات أمام الأهلى على هذا الملعب، فى المواجهة التى انتهت بهدف لكل فريق بالدور الثانى لموسم 2018-2019 من توقيع كريم بامبو للدراويش مقابل هدف لوليد أزارو.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والاسماعيلى كان من نصيب الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-0، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-0 فى مناسبتين، الأولى فى الإسماعيلية موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

بينما التعادل الأكبر فى تاريخ لقاءات الأهلي والإسماعيلي كان بنتيجة 4-4 فى موسم 2001-2002 وهى المباراة الأمتع بين الفريقين.

ستاد الإسماعيلية هو أكثر ملعب استضاف مباريات الأهلى والاسماعيلى برصيد 49 مباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وخاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".