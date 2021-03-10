شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى دورى كرة السلة للصم بنات فى نسخته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق منافسات دور الـ8 لدورى منتخبات كرة السلة للصم بنات فى نسخته الأولى، والذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوى القدرات والهمم"، بمشاركة 17 محافظة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

واستطاع منتخب المنوفية التغلب علي منتخب الإسكندرية بنتيجة 8-7، وتغلب منتخب القليوبية علي منتخب أسيوط بنتيجة 14-6، بينما تغلب منتخب بني سويف علي منتخب كفر الشيخ بنتيجة 16-10، وتغلب منتخب الجيزة علي منتخب القاهرة بنتيجة 7-6.

وبذلك يصعد لدور نصف النهائي منتخبات (الجيزة، القليوبية، بني سويف، المنوفية)، حيث يلتقي منتخب الجيزة مع منتخب المنوفية، ويلتقي منتخب بني سويف مع منتخب القليوبية.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال رسلان، والدكتور عاطف صلاح، وأميرة علي ، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد الجمل، والكابتن أحمد محمود فهمي، والدكتور عبد العظيم صلاح (أحصائي)، والكابتن آلاء خالد (أحصائي).

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلي 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم 5 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات (القاهرة، البحيرة، أسيوط، بني سويف)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات ( القليوبية، الأقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.