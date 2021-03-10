شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إبراهيم نور الدين فى مباريات الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.

ويدير المباراة إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من أحمد حسام مساعد أول ومحمد عبد المجيد مساعد ثان ومحمود رشدي حكما رابعا والثنائي محمد الصباحي ومصطفى الشهدي للفيديو.

وسبق لإبراهيم نور الدين إدارة مباراة واحدة للإسماعيلي هذا الموسم كانت ضد سموحة وخسرها الدراويش بثنائية دون رد.

وبشكل عام فقد أدار إبراهيم نور الدين 18 مباراة للإسماعيلى، فاز الدراويش فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 6 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا ، وحقق كلين شيت فى 3 مباريات..

• فى مباراة المصرى 2014

• فى مباراة المقاولون العرب 2014

• فى مباراة الأهلى 2015

• فى مباراة طلائع الجيش 2016

• فى مباراة المقاولون العرب 2017

• فى مباراة وادى دجلة 2018

• فى مباراة الجونة 2019

• فى مباراة الزمالك 2019

• 3 فى مباراة حرس الحدود 2020

• فى مباراة سموحه 2021