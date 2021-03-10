شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إبراهيم نور الدين فى مباريات الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدورى الممتاز.
ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.
ويدير المباراة إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من أحمد حسام مساعد أول ومحمد عبد المجيد مساعد ثان ومحمود رشدي حكما رابعا والثنائي محمد الصباحي ومصطفى الشهدي للفيديو.
وسبق لإبراهيم نور الدين إدارة مباراة واحدة للإسماعيلي هذا الموسم كانت ضد سموحة وخسرها الدراويش بثنائية دون رد.
وبشكل عام فقد أدار إبراهيم نور الدين 18 مباراة للإسماعيلى، فاز الدراويش فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 6 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا ، وحقق كلين شيت فى 3 مباريات..مباريات الإسماعيلي تحت إدارة إبراهيم نور الدين
* يوم 25 أبريل 2013 ” موسم ملغى ” تعادل مع الاتحاد 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( عمرو السولية )
* يوم 2 يناير 2014 فاز على الزمالك 1 / صفر بالقاهرة ( إبراهيم حسن )
* يوم 13 مارس 2014 خسر من القناه صفر / 1 ملعب الإسماعيلى ( غريب فتحى فى مرمى فريقه الأسبق )
* يوم 16 سبتمبر 2014 تعادل مع المصرى 2 / 2 ملعب المصرى بالإسماعيلية ( كلاتشى وجون آنطوى / حسنى عبد ربه فى مرماه )
* يوم 20 ديسمبر 2014 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر
* يوم 8 أبريل 2015 تعادل مع الأهلى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( لاعب الأهلى فى مرماه )
* يوم 4 أبريل 2016 فاز على الزمالك 1 / صفر بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )
* يوم 24 يونيه 2016 خسر من الأهلى 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى)
* يوم 29 سبتمبر 2016 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )
* يوم 18 فبراير 2017 تعادل مع الإنتاج الحربى 1 / 1 بالقاهرة ( حسنى عبد ربه )
* يوم 19 مايو 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية ( كريم بامبو )
* يوم 17 سبتمبر 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى / أحمد على فى مرمى فريقه الأسبق )
* يوم 7 نوفمبر 2018 خسر من وادى دجلة 1 / 3 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا )
* يوم 10 أبريل 2019 تعادل مع الجونة 2 / 2 ملعب الإسماعيلى بالسويس ( بنسيون شيلونجو ومحمود متولى من ضربة جزاء )
* يوم 24 يوليو 2019 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )
* يوم 21 سبتمبر 2019 فاز على الجونة 1 / صفر بالجونة ( لاعب الجونة فى مرماه )
* يوم 23 أغسطس 2020 تعادل مع حرس الحدود 2 / 2 بالإسكندرية ( عماد حمدى وعمر الوحش من ضربة جزاء )
* يوم 3 فبراير 2021 .. خسر من سموحه صفر / 2 بالإسماعيلية
إبراهيم نور الدين يمنح 20 لاعبا بالإسماعيلي إنذارات
• 3 إنذارات لعماد حمدى
• إنذارين لكلا من عمرو السولية وشوقى السعيد وعبد الرحمن مجدى
• إنذار لكلا من الغانى جون آنطوى ومحمود متولى وكريم مسعد وإبراهيم حسن ومحمود حمد ومحمد فتحى وإسلام جمال وشريف حازم ومحمد أبو المجد ” بوشا ” والغانى ريتشارد بافور وطارق طه وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمد فوزى وأحمد أيمن والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد هاشم طرد وحيد من نور الدين للاعبي الإسماعيلي
• طرد مباشر للغانى ريتشارد بافور 4 ضربات جزاء للإسماعيلى مع نور الدين
• فى مباراة الزمالك 2014
• فى مباراة طلائع الجيش 2016
• فى مباراة الجونة 2019
• 2 فى مباراة حرس الحدود 2020 12 ضربة جزاء على الإسماعيلى مع نور الدين
• فى مباراة المصرى 2014
• فى مباراة المقاولون العرب 2014
• فى مباراة الأهلى 2015
• فى مباراة طلائع الجيش 2016
• فى مباراة المقاولون العرب 2017
• فى مباراة وادى دجلة 2018
• فى مباراة الجونة 2019
• فى مباراة الزمالك 2019
• 3 فى مباراة حرس الحدود 2020
• فى مباراة سموحه 2021