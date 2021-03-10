شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب الشائعات بعد خسارة الترجي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سريعا نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في غلق باب الشائعات التي رافقت الساعات التالية لخسارة الفريق الكروي، لمباراته أمام الترجي مساء السبت الماضي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بملعب رادس في تونس.

مع خسارة الزمالك بدأت الشائعات في الظهور حول بعض لاعبي الفريق الكروي، ما بين أزمات حراس المرمي الثلاثة واعتراض المغربي أشرف بن شرقي على خروجه أمام الترجي واتفاق أحمد سيد زيزو مع أحد الأندية على الرحيل وظهور صفحات مزيفة في محاولة لعرقلة التجديد للتونسي فرجاني ساسي.

لم شمل الحراس

نجح جهاز الكرة بالزمالك، في لم شمل الحراس الثلاثة محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد، لاعبو الفريق الأول، بعد سلسلة من الجلسات الخاصة بين مسئولي جهاز الكرة والحراس الثلاثة.

وشهدت جلسات جهاز الكرة مع حراس الزمالك، تأكيد الجميع أن مصلحة الفريق هي الأهم والشغل الشاغل بالنسبة للجميع، وشدد الجميع على ضرورة التكاتف خلف أي حارس يتواجد في التشكيلة الأساسية خلال المباريات القادمة، والأهم هو تحقيق الانتصارات وترك مساءلة المشاركة من عدمه في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، ومدرب الحراس عمرو عبد السلام.

وشهدت الأيام الماضية، تلقي حراس الزمالك الثلاثة اتصالات من بعض حراس الفريق السابقين، للتأكيد على ضرورة تحسن الأمور فيما بينهم وأن وجود مشاكل وأزمات سيعود بالسلب على الجميع وليس لاعب واحد فقط.

وتحسنت الأجواء بشكل كبير بين حراس الزمالك الثلاثة خلال الفترة الماضية، وكان هناك اتجاه لتسجيل فيديو مشترك بين الثلاثى عقب مباراة الترجي للتأكيد على قوة العلاقة بينهما وأن مصلحة الزمالك هي الأهم لهم جميعا ولكن جاءت الخسارة من الترجي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لتؤجل تنفيذ هذه الفكرة بعض الوقت.

أزمة بن شرقي عابرة

فيما رفض مسئولو الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، ويري مسئولو النادي، أن بن شرقي لم يخطئ أو يتجاوز أثناء خروجه من ملعب رادس، وهو ما نقله جهاز الكرة للاعب المغربي، خلال الجلسة التي جمعته مع أشرف قاسم المشرف العام على الفريق، الذي طلب من بن شرقي، عدم الالتفات لما يتردد عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتفكير في المستطيل الأخضر فقط مؤكدا أن الزمالك مقبل على مرحلة هامة ويجب على جميع اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة، المصيرية والتي ستحدد ملامح المنافسة على البطولات سواء محليا في مسابقتى الدوري والكأس أو أفريقيا في دوري الأبطال.

وشدد المشرف على الكرة بالزمالك، على أهمية حفاظ أشرف بن شرقي وباقي زملائه على تركيزهم داخل الملعب فقط، لتقديم الأداء المنتظر في المباريات المقبلة، أمام سيراميكا في الدوري الخميس المقبل ثم الترجي التونسي يوم الثلاثاء 16 مارس في الجولة الرابعة لدوري الأبطال في مباراة مصيرية ستحسم بشكل كبير مصير التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

بن شرقي حرص على توضيح الأمور لجهاز الكرة بالزمالك، مؤكدا أنه لم يقصد الاعتراض أو إبداء الغضب على قرار ووجهات نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بخصوص غضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

زيزو يكشف حقيقة تعديل العقد أو الرحيل

من جانبه، رد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، على الشائعات التى ترددت حوله خلال الفترة الماضية، بخصوص تعمده الظهور بمستوى غير جيد مع الفريق وتلقيه عروضاً للرحيل، وقال زيزو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم في اشاعات في وقت زي ده، العيب مش عليك، العيب على الناس اللي مصدقاك وماشية وراك.



تصريح زيزو

أضاف صانع ألعاب الزمالك: من الآخر؟ نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمري ما عضيت ايد كانت هي صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه.

واختتم: عمري ما قصرت ولا عمري هقصر عمري وما تمارضت عشان غرض معين بل اتحامل على اصابات عشان ابقى موجود! شكرا.

فضح الصفحات المزيفة لمنع عرقلة التجديد لفرجاني ساسي

وكشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن وجود صفحة مزيفة تحمل اسم فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، ادعت أن اللاعب أنهى تجديد تعاقده لنادى الزمالك بعد تنازله عن مبالغ ضخمة، حباً فى البقاء بالقلعة البيضاء.

وقال عصام سالم أنه كانت هناك صفحة تحمل اسم فرجانى ساسى، أدعت أن اللاعب وافق على التجديد 4 سنوات بعد تنازله عن مبالغ ضخمة حباً فى نادى الزمالك، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والمفاوضات مستمرة ونسعى لتقريب وجهات النظر والرغبة متبادلة بين الطرفين لبقاء اللاعب، الحسم خلال أسبوعين على الأكثر، سواء بتجديد تعاقد اللاعب أو رحيله.