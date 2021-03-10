تسوبيل: الفوز بالدوري مع الأهلي "طبيعي".. ولهذه الأسباب رحلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال راينر تسوبيل مدرب الأهلي السابق، إن مواجهة الفريق الأحمر مع الإسماعيلي دائمًا ما تكون صعبة، مضيفًا أن الفوز مع الأهلي ببطولة الدوري كمدرب أمر طبيعيا.

وسبق لتسوبيل تدريب الأهلي خلال الفترة بين الأول من يوليو 1997 وحتى نهاية أغسطس 2000، كما خاض عدة تجارب أخرى في الدوري المصري مع إنبي، الاتحاد والجونة.

وخلال تصريحات عبر برنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال تسوبيل: "مواجهة الفريقان دائمًا ما تكون صعبة، كنت أرفض حضور أسرتي إلى ملعب المباراة خوفًا من حدوث أي مكروه".

وتابع: " الاسماعيلي لديهم لاعبين جيدين، دائما كان منافسا للأهلي، حزين على وضعهم الحالي".

وعن فترة تدريبه للأهلي، قال: "هذا أفضل وقت أمضيته كمدرب، أحب هذا البلد (مصر) وأقوم بزيارته بشكل مستمر خلال فترة إجازتي، مصر بدلي الثاني، وكان من الرائع بالنسبة لي تدريب الاهلي".

وواصل: "أتذكر كواليس رحيلي عن الأهلي، فعندما تكون مدربا لهذا الفريق فإنك فوزك ببطولة الدوري أمر طبيعي، لكن عليك الحصول على بطولات أكبر من ذلك خاصة الافريقية".

وبسؤاله عما إذا كان تم ترشحيه في وقت سابق لتدريب منتخب مصر، قال: "لا لم يحدث".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.