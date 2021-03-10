طارق هاشم: لجنة الأهلي سترفض ضم العراقي من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كريم العراقي الفريق البورسعيدي هو من صرح للمقربين منه بأن الأهلي تواصل معه بشكل شفهي، مضيفًا أن اللجنة الفنية بالأهلي سبق ورفضت التعاقد مع إسلام عيسي لاعب الفريق البورسعيدي قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال هاشم: "ليس هناك عروضا لكريم العراقي، وهو من صرح للمقربين منه أن الاهلي تواصل معه بشكل شفهي".

وأضاف: "سبق وطلب الأهلي التعاقد مع إسلام عيسي قبل رحيله إلى بيراميدز، وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي جلسة مع مجلس إدارة النادي وتم الاتفاق على انتقال عيسى إلى الأهلي مقابل انتقال الثلاثي أحمد الشيخ، إسلام محارب وهشام محمد إلى المصري بجانب الحصول على مبلغ مالي، لكن تغير الحال فجأة قبل لحظات من توقيع العقود".

وأتم: "قيل وقتها إن اللجنة الفنية بالأهلي رفضت التعاقد مع لاعب من النادي المصري".

جدير بالذكر أن العراقي رفض تجديد عقده مع المصري وأصر على إدراج شرط جزائي في عقده مع النادي وهو ما رفضته إدارة الفريق البورسعيدي.