"لا تشعروا بالخوف".. رسالة من مدرب الإسماعيلي السابق بشأن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الهولندي مارك فوتا المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، عن ذكرياته عند مواجهة الأهلي، قائلاً :"الأهلي كان فريق جيد جدًا في هذه الفترة".

وأضاف فوتا في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"كنّا نحاول هزيمة الأهلي والأهم الفريق كان يمتلك لاعبين جيدين مثل عبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وشادي محمد وأحمد علي".

وتابع :"عندما تواجه الأهلي لا يجب أن تشعر بالخوف، سعيد بقيادتي للإسماعيلي في هذه الفترة، وأنا أمتلك ذكريات جيدة مع هذا النادي".

وقدّم قوتا نصيحة للاعبي الإسماعيلي، قائلاً :"عند مواجهة الأهلي لا يجب أن تشعر بالخوف، لكن الإسماعيلي حاليًا يعاني من عدم وجود الروح القتالية والإصابات".

وأشار :"مش ممكن عدم وجود الإسماعيلي في مسابقة الدوري، معاناة الإسماعيلي تتمثل في غياب الهداف وعدم جودة اللاعبين الأجانب".

وأنهى :"كنت قريبًا من العودة لقيادة الإسماعيلي في ديسمبر الماضي لكن لم نصل لاتفاق، وأنا جاد للعودة لمصر بشرط التفاوض مع النادي مباشرة دون تدخل الوكلاء".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء في لقاء يأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر بمسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة مع العلم أن الفريق الأحمر خاض عشر مباريات فقط.