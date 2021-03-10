كيف علقت صحف إيطاليا على خروج يوفنتوس من منافسات الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقدت الصحافة الإيطالية خروج يوفنتوس من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ثم الفوز في لقاء العودة بالنتيجة ذاتها قبل أن تحسم الأشواط الإضافية تأهل الفريق البرتغالي إلى منافسات ربع النهائي.

سيناريو خروج يوفنتوس أمام بورتو، أعاد للأذهان ماحدث خلال العام الماضي، بعدما ودع بيانكونيري منافسات البطولة على يد ليون في الجولة الـ16، حيث استفاد الفريق الفرنسي من تسجيل هدفا في لقاء الإياب الذي انتهي لصالح يوفنتوس 2-1، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في فرنسا انتهى لصالح ليون بهدف دون رد.

الصحف الإيطالية اتهمت رونالدو بالخيانة، كما ألقت باللوم على أندريه بيرلو الذي افتقد عناصر الخبرة خلال المباراة.

لاجازيتا ديلو سبورت

يوفنتوس القاتم

وقالت الصحيفة: " كارثة أخرى في دوري أبطال أوروبا.. الخروج من دور الـ16 مجددا".

وأضافت: " كييزا لا يكفي.. رونالدو يخيب الآمال.. والمستقبل مليء بعدم اليقين".

كوريري ديلو سبورت

خيانة رونالدو

وقالت "كوريري": "تأهل الفريق البرتغالي في الوقت الإضافي على الرغم من طرد أحد لاعبيه".

وتابعت: "يوفنتوس بودع الأبطال مرة أخرة من دور الـ16.. الفوز 3-2 لا يكفي".

وواصلت: "كييزا سجل هدفين بعدما افتتح سيرجيو أوليفيرا التسجيل لبورتو، ثم ارتكب تشيزني خطا فادحا في الدقيقة 115 منحت بروتو هدف التعادل".

وأتمت قائلة: "بيرلو غير مكتمل في أحلك ليلة ليوفنتوس".

توتو سبورت

ليس هذا يوفنتوس

وقالت الصحيفة الإيطالية: "بيرلو مثل ساري.. خرج في دور الـ16".

وأضافت: "إقصاء آخر في دوري أبطال أوروبا، بيانكونيري مكتمل الصفوف يسقط أمام بورتو بعشرة لاعبين".