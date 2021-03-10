بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي بنغازي وانييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي بنغازي الليبي وانييمبا النيجيري، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي بنغازي وانييمبا على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”.

وتقام مواجهة الاهلي بنغازي وانييمبا على ملعب اينيمبا سبورت ستاديوم، بإدارة من الحكم الرواندي “جيان كلود إشيموي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يلعب الاهلي بنغازي الليبي وانييمبا النيجيري لحساب المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم كل من اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري.

تم إقصاء الاهلي بنغازي من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا على يد “الترجي” التونسي، ليسلك طريقه إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية من بوابة “موتيما بيمبي” الكونغولي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (8-7) بعدما تعادلا بنتيجة (1-1) بمجموع المباراتين

على الجهة المقابلة، بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا على يد المريخ السوداني من الدور التمهيدي الثاني، تأهل نادي انييمبا إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تجاوز مواطنه “ريفرز يونايتد” في دور الـ32 الثاني، بركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

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