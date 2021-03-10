الامارات | نجم عربي إلى ريال مدريد بطلب شخصي من زيدان

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم عربي إلى ريال مدريد بطلب شخصي من زيدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن المدرب زين الدين زيدان طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن زيدان يرغب في رفع جودة الخط الهجومي بالتعاقد مع الجناح الجزائري الذي يقدم عروضاً قوية مع مانشستر سيتي منذ 2018 حين تعاقد معه "السيتيزن" بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مقابل 60 مليون يورو

ويمتلك رياض محرز (30 عاماً) مهارات عالية وأفكار كروية خارج الصندوق قد تمنح الفريق الملكي جودة أكبر في الهجوم إلى جانب كريم بنزيمة وهازارد ومودريتش وآخرون.

وتأتي أنباء رغبة زيدان في ضم محرز في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح صاحب الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، إذ سبق وأن كشفت صحف مدريد يتقدمها "ماركا" و"أس" عن إمكانية انتقال "الفرعون" إلى صفوف الملكي الموسم المقبل خصوصاً أن اللاعب يرغب في الرحيل عن "الريدز".

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