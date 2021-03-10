شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × آر بي لايبزيج: محمد صلاح يحمل راية كلوب للحفاظ على تفوقه ضد الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب بوشكاش أرينا الليلة مباراة الإياب لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وآر بي لايبزيج لتحديد هوية الصاعد لدور الـ 8 من المسابقة.

وسيكون ملعب العاصمة المجرية بودابست، هو معقل ليفربول الليلة، وهو نفس ملعب مباراة الذهاب ايضًا والتي اعتبرت معقل لايبزيج، وشهدت خسارة النادي الألماني بنتيجة 2-0.

وتعد هذه المواجهة هو الصدام الوحيد في دور ال16 بدوري الأبطال هذا الموسم الذي ستلعب خلاله مباراتي الذهاب والإياب على نفس الملعب وفي منطقة محايدة، مع اجراءات تعامل السلطات الألمانية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي منعت ليفربول من السفر إلى ألمانيا وكذلك منعت النادي الألماني من السفر إلى ليفربول بسبب إجراءات العزل التي ستكلف الفريقين وقتًا كبيرًا قبل المنافسة مجددًا في المسابقات المحلية، وهو ما ادى إلى لعب المباراتين في ملعب واحد محايد.

تاريخ المواجهات:

الليلة ستكون المواجهة الثانية فقط بين ليفربول وآر بي لايبزيج، النادي الذي يشارك للمرة الثالثة فقط في دوري الأبطال.

مباراة الذهاب مثلت الفوز الأول لليفربول، لكن النادي الألماني لديه تاريخ جيد في مواجهاته لقليلة للأندية الإنجليزية، مع إقصائه لمانشستر يونايتد من مرحلة المجموعات في هذا الموسم، بجانب إقصائه لتوتنهام من دور الـ 16 في الموسم الماضي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا، لكن ذلك لن يعني شيئًا بمواجهة الريدز، حامل لقب نسخة 2018/2019، والذي لديه تاريخ مميز في مواجهاته للأندية الألمانية مع المدرب يورجن كلوب، حيث لم يخسر الفريق ابدًا ضد المنافسين الألماني خلال ولاية المدرب الألماني الحالي، والذي تفوق على أندية مثل بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، هوفنهايم وأوجسبورج خلال مشاركة ليفربول في المسابقات الأوروبية تحت قيادته.

الحالة الفنية:

الأفضلية المريحة من نتيجة مباراة الذهاب لن تمثل الكثير لفريق ليفربول الذي يعيش اسوأ فتراته على الإطلاق تحت قيادة يورجن كلوب من خلال نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعرض الفريق للخسارة في 4 من المباريات الـ 5 الأخيرة، وتحقيقه لفوز وحيد فقط ضد شيفيلد يونايتد، متذيل ترتيب المسابقة.

على النقيض، منذ الخسارة من ليفربول ولايبزيج لم يعرف لغة سوى الفوز في المسابقات المحلية الألمانية، فحقق 3 انتصارات في الدوري الألماني، وانتصار في الكأس، والفريق حاليًا يتواجد بالمركز الثاني في جدول ترتيب البوندزليجا بفارق نقطتين عن المتصدر، بايرن ميونخ.

مفاتيح اللعب:

سيأمل المدرب يورجن كلوب في اداء أفضل من خط هجوم الفريق في مباراة الليلة، فالثلاثي الأمامي للفريق دائمًا ما كان مفتاح النجاح خلال السنوات الأخيرة، لكن نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة انعكس عليها العجز الهجومي للفريق، حيث لم يسجل ليفربول في المباريات ال4 الأخيرة التي خسرها سوى هدف يتيم (هدف صلاح ضد ليستر سيتي).

وسيكون هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال، محمد صلاح، هو أكبر أسلحة الريدز في مواجهة الليلة، مع تسجيل النجم المصري لـ 24 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، وتسجيله 4 أهداف في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي مع تسجيله في مباراة الذهاب ضد خصم الليلة.

مفتاح اللعب في النادي الألماني سيكون اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بين وسط الملعب والهجوم، وقد أشترك في تسجيل 13 هدفًا هذا الموسم (سجل 7 وصنع 6) مع الفريق في مختلف البطولات، وكان بطل الفريق في اخر مباراتين بالدوري ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج مع تسجيله وصناعته في كل مباراة من الاثنين.