شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة المدربين الأجانب بالدوري تطارد موسيماني قبل مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة مرتقبة تجمع فريقي الأهلي والإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤحل بينهما من الجولة رقم ١٢ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وعلى الرغم من موقف الفريقين في جدول ترتيب المسابقة وتفوق الأهلي بفارق ١٣ مركزاً كاملاً، إلا أن كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يبقى دائماً له حساباته الخاصة.

مباراة فنية من خارج الخطوط تجمع ثنائي اجنبي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، والصربي دراجان يوفيتش، نظيره في الإسماعيلي.

ويسعى موسيماني لإنهاء عقدة تلازمه أمام أقرانه من المدربين الأجانب في الدوري المصري خلال مواجهة الإسماعيلي.

موسيماني لم يتمكن من قيادة الأهلي للفوز على أي فريق يقوده مدير فني أجتبي خلال مشواره مع القلعة الحمراء منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني للدوري بالموسم الماضي، ولم ينجح موسيماني في التفوق على الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

تعادل سلبي جديد لموسيماني في مواجهة فريق يقوده مدرب أجنبي خلال مغامرته مع الأهلي في الدوري، وذلك في مواجهة وادي دجلة بالموسم الجاري، والذي كان يقوده وقتها القبرصي بابافاسيلو، ثم تعادل سلبي آخر في نواجهة بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني أروابارينا.

موسيماني بلا أي انتصار على حساب مدرب أجنبي في الجةري المصري منذ قدومه لتولي القيادة الفنية في الأهلي، فترى ينجح في إنهاء تلك اللعنة الليلة بالتفوق على الصربي يوفيتش مدرب الإسماعيلي؟