شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتسلح بذكرى سعيدة قبل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات محمد شريف، نجم فريق الكرة بنادي الأهلي، هو الأقرب لقيادة خط هجوم فريقه أمام الإسماعيلي في مباراة الليلة، عقب ظهوره بشكل مميز في اللقاء الماضي أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي بالإسماعيلي بملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة رقم ١٢ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد شريف يمتلك ذكرى سعيدة في مباريات الإسماعيلي خلال مشواره مع النادي الأهلي.

ونجح شريف في افتتاح سجله التهديفي مع الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي بالحولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠١٨ --٢٠١٩.

الثاني من اغسطس من عام ٢٠١٨ شهد على تدوين شريف هدفه الاول مع الأهلي خلال مواجهة الإسماعيلي، حيث دفع به الفرنسي باتريس كارتيرون مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة في ظل تأخر الفريق الأحمر بهدف نظيف، قبل أن ينجح شريف في إدراك التعادل مع صافرة النهاية وانقاذ فريقه من الخسارة.