شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان × برشلونة: الضيوف يتسلحون بـ ميسي لتحقيق «الريمونتادا» الأصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل برشلونة مواجهة مرتقبة في مساء اليوم، الأربعاء، عندما يحل ضيفًا على فريق باريس سان جيرمان في مباراة الإياب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وسيكون أمام برشلونة مهمة شبه مستحيلة للعبور إلى الدور التالي من المسابقة الأوروبية الأكبر، مع خسارته لمباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 4-1 ضد الفريق الباريسي، ليكون الفريق اليوم بحاجة لتسجيل 4 أهداف أو أكثر مع عدم قبوله لأكثر من هدف للاستمرار في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

تاريخ المواجهات:

الليلة ستكون المواجهة الثانية عشر بين الفريقين في دوري الأبطال، وستمثل حسم الصدام الخامس بين الفريقين في دوري الأبطال بعد 4 صدامات سابقة (بنظام الذهاب والإياب) في أدوار خروج المغلوب بينهما في المسابقة.

باريس سان جيرمان حقق الفوز في 3 مباريات، وهو نفس عدد انتصارات برشلونة، في حين سيطرت نتيجة التعادل في 4 مناسبات.

وتخطى برشلونة منافسه الباريس في 3 مواجهات إقصائية سابقة، وهي مواجهات دور ال8 لنسخة موسم 12/13، ودور ال8 لنسخة موسم 14/15، والمواجهة الشهيرة في دور ال16 لنسخة 16/17 والتي شهدت خسارة برشلونة للذهاب في فرنسا بنتيجة 4-0 في باريس، قبل أن يفوز العملاق الكتالوني في الإياب على ملعبه بنتيجة 6-1 في أشهر عودة على الإطلاق في تاريخ المسابقة، وهي المباراة التي اشتهرت بأسم «الريمونتادا».

ولم يتخطى باريس سان جيرمان منافسه الإسباني سوى في موسم واحد من مواجهات الفريقين في الأدوار الإقصائية، وهي نسخة موسم 1994/95، عندما تعادلا ذهابًا في كتالونيا بنتيجة 1-1، وفاز النادي الباريسي في ملعبه بنتيحة 2-1.

الحالة الفنية:

منذ نتيجة مباراة الذهاب التاريخية، لعب باريس سان جيرمان 4 مباريات في مختلف البطولات، حقق الفريق الفوز في 3 مباريات، وتلقى هزيمة في مباراة كانت ضد موناكو، وهي المباراة التالية مباشرة للفوز الكبير في كامب نو.

الفريق يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي ويعاني من صعوبة في المنافسة على الحفاظ على لقبه هذا الموسم بعكس المواسم الثلاث الأخيرة، لكن الفريق الباريسي يدرك أن التركيز الأهم حاليًا هو على مسابقة دوري الأبطال، المسابقة التي لم يتوج بـ لقبها ابدًا، والتي وصل إلى المباراة النهائية فيها خلال الموسم الماضي وكان وصيفًا للبطل.

بالنسبة لبرشلونة، فأن الفريق لم يعرف طعم الهزيمة من بعد الخسارة الثقيلة في معقله ضد النادي الفرنسي، وحقق رجال المدرب رونالد كومان الفوز في 4 من المباريات ال5 التي لعبوها من بعد خسارتهم لمباراة الذهاب في دوري الأبطال، وأنعكست نتائجهم الجيدة على وضعهم في جدول الترتيب بالدوري الإسباني مع صعودهم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي، أتلتيكو مدريد.

برشلونة حقق نتيجة مهمة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عندما هزم إشبيلية بنتيجة 3-0 (بعد وقت إضافي) بعد الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، لتكون عودة «ريمونتادا» تجريبية لمحاولة الفريق الليلة نحو البقاء في المنافسة الأوروبية هذا الموسم.

مفاتيح اللعب:

سيعول فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على نجم الهجوم، الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي كان سجل هاتريك في مباراة الذهاب ضد برشلونة، وكان رجل المباراة بدون منازع.

مبابي سجل 25 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، مع تسجيله 5 أهداف في أخر 3 مباريات لعبها مع الفريق بمختلف البطولات.

في الناحية الأخرى سيعول برشلونة تمامًا على قائده الأسطوري، ليونيل ميسي، والذي يعيش حالة فنية رائعة خلال العام الحالي، مع تسجيل اللاعب لـ 7 أهداف وصناعته لـ 4 في أخر7 مباريات بمختلف البطولات، وعدم مساهمته تهديفيًا في مباراة واحدة من المباريات ال7 الأخيرة (مواجهة إشبيلية في الكأس التي فاز بها برشلونة بنتيجة 3-0).