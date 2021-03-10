شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نارية تجمع الاتحاد والشباب في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قمة نارية منتظرة مساء الأربعاء في الدوري السعودي، تجمع بين الاتحاد والشباب على ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة لحساب الجولة 23 التي تنطلق بخمس مباريات.

وتأتي المواجهة صعبة على الطرفين، بحكم المنافسة على الصدارة، حيث يحتل الشباب المركز الأول برصيد 45 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي يواجه الخميس مضيفه الوحدة، في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 38 نقطة ويسعى لتقليص الفارق مع الشباب والهلال والاقتراب أكثر من المركز الأول قبل 8 جولات من النهاية. وكان الفريقان التقيا هذا الموسم في 3 مواعيد، انتهت مباراتين بالتعادل 2-2 و1-1 وفاز الاتحاد في واحدة 2-1 ضمن نصف نهائي دوري أبطال كأس الأندية العربية. ويدخل الاتحاد منتشياً بفضل رباعيته في مرمى الوحدة، ومثلها بمرمى القادسية، عكس الشباب الذي تعادل في آخر مباراة مع القادسية 1-1.

ويمتلك البرازيلي كاريلي مدرب الاتحاد ونظيره الإسباني هيرنانديز عناصر قادرة على تحقيق الأهداف التي يتصدرها الفوز، فالأول يعتمد على الصورة الجماعية للفريق وعلى الأداء الفردي الذي يبرز فيه البرازيلي رومارينهو وعبد الرحمن العبود، بينما الثاني يعتمد على القدرات الفردية عند لاعبيه وبخاصة الأرجنتيني جوانكا والبرتغالي مارتينيز والقادم الجديد النيجيري ايغالو الذي سيواجه مدافعاً متمكناً هو المصري أحمد حجازي في خط دفاع الاتحاد. وفي المباريات الأربع المتبقية يستقبل الباطن صاحب المركز العاشر فريق الفتح الرابع عشر في لقاء البحث عن المزيد من النقاط لتحسين المركز بعدما عاد الباطن بتعادل ثمين من ملعب التعاون واستمر الفتح في نزيف النقاط. ويعود القادسية التاسع إلى قواعده لاستقبال العين الأخير في لقاء تذهب الاحتمالات فيه لصالح الأول، ويستقبل التعاون الخامس فريق أبها الحادي عشر في لقاء مرتقب له الندية، وفي المجمعة يدور الحوار بين الفيصلي الثامن والرائد الثالث عشر وكلاهما يبحث عن خيار الفوز فقط.