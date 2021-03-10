دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يحلم بتكرار «الريمونتادا» أمام باريس.. وليفربول يسعى للخروج من النفق المظلم على حساب لايبزيج

الشارقة - اميمة ياسر -

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مساء اليوم، الأربعاء، مع مواجهتين ناريتين، حيث سيحلّ برشلونة الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب قمة ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان وبرشلونة

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، علي ملعب "بارك دي برانس"، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، فريق برشلونة الإسباني، في قمة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، في الـ من 16 فبراير الماضي، قد انتهت بفوز كبير للفريق الباريسي على نظيره الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويدخل البارسا المباراة وهو في موقف صعب للغاية، نظراً لخسارته على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سيكون مطالباً بإحراز ثلاثة أهداف في شباك باريس من أجل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية.

كما سيلعب الفريق الكتالوني مباراة اليوم، ويراوده حلم "الريمونتادا" التاريخية أمام باريس سان جيرمان، بعدما فاز على باريس سان جيرمان بست أهداف مقابل هدف، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مارس 2017، بعدما كان خاسراً في الذهاب 1-4 أمام نادي العاصمة الفرنسية.

على الجانب الآخر، يخوض باريس سان جيرمان المباراة وهو متسلحاً بعامل الأرض، بجانب تفوقه الكبير في مباراة الذهاب خارج ملعبه بأربعة أهداف، وهو ما يمنحه الأفضلية في لقاء الليلة.

ليفربول و لايبزيج

وفي الدور ذاته، سيستضيف ليفربول الإنجليزي فريق لايبزج الألماني في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة بألمانيا في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويدخل ليفربول المباراة في محاولة منه لتصحيح الأمور، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة تسببت في تراجعه إلى المركز الثامن بفارق 22 نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، لتتبدد آمال حامل "البريميرليج" الموسم الماضي في الدفاع عن لقبه.

أما لايبزيج، فيدخل مواجهة اليوم وهو مازال في دائرة المنافسة بقوة على لقب الدوري الألماني "بوندسليجا" وكذلك لقب كأس ألمانيا.

ويحتل لايبزج المركز الثاني في البوندسليجا بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر بايرن ميونخ، لكنه يحتاج إلى عودة قوية أمام ليفربول الذي فاز 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في بودابست أيضاً.