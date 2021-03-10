دوري أبطال أوروبا: هالاند يقود دورتموند إلى ربع النهائي

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دورتموند (ألمانيا): قاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الالماني الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا بتسجيله هدفي فريقه امام ضيفه إشبيلية 2 2 في ثمن النهائي الثلاثاء.

وكان "العملاق" هالاند (1,95 م و85 كلغ) سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الاندلسي في عقر داره 3 2.

ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري على هالاند بثنائية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6).

وتأهل النادي الالماني للدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2016 2017 بقيادة مدربه السابق وتشلسي الانكليزي الحالي توماس توخل.

واستعاد المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس الغائب عن مباراة الذهاب بسبب الاصابة مركزه في هجوم إشبيلية، إلى جانب النصيري وسوسو، فيما فضّل المدرب خولن لوبيتيغي اللاعب أوسكار رودريغيس على الكرواتي إيفان راكيتيتش في الوسط والأرجنتيني ماركوس أكونيا على سيرجيو اسكوديرو على الرواق الأيسر للدفاع.

وبخلاف النادي الاندلسي، افتقد دورتموند للعديد من اساسييه بسبب الاصابة أبرزهم الجناح الانكليزي جايدون سانشو الذي حلّ بدلا منه البلجيكي ثورغان هازار، والبرتغالي رافايل غيريرو والاميركي جيوفاني راينا والبلجيكي أكسل فيتسل.

على ملعب "سيغنال إيدونا ستاديوم"، ضغط إشبيلية باكرا لتسجيل هدف السبق، ولم تكد تمر 3 دقائق على صافرة البداية حتى استفاد أوكامبوس من تعامل خاطىء من إمري جان مع الكرة على بُعد أمتار من منطقة الجزاء، ليحصل على الكرة ويتجه نحو المرمى ويسدد بقوة بقدمه اليمنى صدها الحارس السويسري مارتن هيتز.

وبخلاف سير مجريات المباراة، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند بعد عمل فردي رائع من القائد ماركو رويس على الجهة اليسرى للمنطقة، فاخترق ومرر كرة خلفية إلى النروجي حولها بسهولة داخل الشباك (35).

مع بداية الشوط الثاني، اعتقد هالاند انه ضاعف النتيجة لفريقه بعد لعبة مشتركة مع هازار إلا ان تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ألغت الهدف بسبب خطأ من الهداف على البرازيلي فرناندو (48).

وعاود هالاند الكرّة ولكن هذه المرة من علامة الجزاء في سيناريو اعاده الحكم مرتين، اذ سدد النروجي في المرة الاولى إلى يسار الحارس المغربي ياسين بونو الذي تعملق وصد الكرة لتصطدم بالعارضة وتعود الى هالاند الذي تابعها وصدها الحارس ثانية، إلا أن الحكم وبعد العودة مرة أخرى إلى "في أيه آر" طلب الإعادة بسبب تحرك المغربي قبل التسديد، فحولها مهاجم دورتموند بتسديدة مماثلة بنجاح برغم ارتقاء بونو باتجاهها (54).

وهي الثنائية الرابعة تواليا للمهاجم النروجي في المسابقة الاوروبية، وهو رقم قياسي.

وقلص النصيري الفارق بتسجيله ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من جان على البديل الهولندي لوك دي يونغ، سددها المهاجم الدولي المغربي بقدمه اليمنى اصابت العارضة وهزت الشباك (69).