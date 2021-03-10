شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مارس بداية الفقاعة الطبية لبطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين والشباب، التى تستضيفها مصر شهر أبريل المقبل بداية من يوم 31 مارس الجارى.

وقال الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل، وعلى غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية.

وأكدت 37 دولة حتى الآن المشاركة فى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 625 لاعبا، متوقعا زيادة عدد الدول خلال الفترة المقبلة حتى منتصف مارس.

وقال الحسينى إن من أبرز الدول التى أكدت المشاركة أذربيجان والنمسا وفرنسا وروسيا وسويسرا والمكسيك وأمريكا وإسبانيا والفلبين.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه سيتم اتباع إجراءات احترازية فى البطولة بإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى، وتشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى حققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.