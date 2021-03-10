شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستبعدين السبعة من قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قائمة فريق الأهلى لمباراة الإسماعيلى الليلة فى الدورى العديد من الغيابات التى تثير قلق جماهير الفريق الأحمر، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة.

الأهلى يلتقى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن مشوار الأهلى فى الدورى الممتاز.

وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلى الليلة، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

فيما يغيب عن القائمة كل من طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة، كما يتواصل غياب كل من على معلول ووليد سليمان للإصابة أيضاً ويغيب محمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفنى، وحمدى فتحى للحصول على 3 بطاقات صفراء.