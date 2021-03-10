شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ساسي وبن شرقي وزيزو أبطال فيلم "إشاعة كدب" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الشائعات انتشرت حول لاعبي الزمالك في الفترة الماضية، خاصة أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي، وهو ما جعل إدارة النادي تخرج لترد على تلك الشائعات، وحتى اللاعبين أنفسهم خرجوا عن صمتهم لتكذيب ما تردد بشأنهم، لطمأنة الجماهير الغاضبة خاصة بعد تراجع مستوى الفريق.

ورد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، على الشائعات التى ترددت حوله خلال الفترة الماضية، بخصوص تعمده الظهور بمستوى غير جيد مع الفريق وتلقيه عروضاً للرحيل، وقال زيزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم في اشاعات في وقت زي ده".

وأضاف صانع ألعاب الزمالك: "من الآخر؟ نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمري ماعضيت إيد كانت هي صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه".

واختتم: "عمري ما قصرت ولا عمري هقصر، وعمري ماتمارضت عشان غرض معين بل أتحامل على إصابات عشان أبقى موجود! شكرا".

كما كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن وجود صفحة مزيفة تحمل اسم فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، ادعت أن اللاعب أنهى تجديد تعاقده لنادى الزمالك بعد تنازله عن مبالغ ضخمة، حباً فى البقاء بالقلعة البيضاء، وقال عصام سالم: "كانت هناك صفحة تحمل اسم فرجانى ساسى، ادعت أن اللاعب وافق على التجديد 4 سنوات بعد تنازله عن مبالغ ضخمة حباً فى نادى الزمالك"، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والمفاوضات مستمرة ونسعى لتقريب وجهات النظر والرغبة متبادلة بين الطرفين لبقاء اللاعب، الحسم خلال أسبوعين على الأكثر، سواء بتجديد تعاقد اللاعب أو رحيله.

وعقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول، وتحدث أشرف قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأى شائعات.

وأكد بن شرقي، فى تصريحات للموقع الرسمى للأبيض، أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية حول غضبه واعتراضه على استبداله فى مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



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