شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالجبلاية توافق على العمل بنتيجة مسحة كورونا لمدة 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الطبية باتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحات التي يجريها مسئولو الأندية على لاعبيهم لمدة من 7 إلى 8 أيام، بعد قرار اتحاد الكرة تحمل الأندية تكاليف إجراء المسحات الخاصة بهم.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتحمل تكاليف مسحات كورونا للحكام فقط بعدما تراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بعدم إجراء مسحات للحكام.

وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية خطاباً فى وقت سابق إلى أندية الدوري الممتاز تطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بأحد المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها، وذلك للاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية التزام النادى بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وأنه فى حال عدم التزام النادي بإجراء التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج فسوف يتم توقيع غرامية مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها، وتضاعف الغرامة تباعا.

وفى المقابل، رفضت الأندية تحمل تكاليف إجراء المسحات بداعى أن هذه المبالغ تمثل عبئا ماليا كبيرا عليها فى الوقت الذى تمر فيه أغلب الأندية بأزمات مالية كبيرة.