إياب دور الـ16.. تشكيل برشلونة وباريس المتوقع بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد برشلونة ليحل ضيفًا على باريس سان جيرمان في ملعب الأمراء خلال المباراة التي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة هزيمة تاريخية في مباراة الذهاب على ملعبه في كامب نو بنتيجة 4-1، ويسعى خلال مباراته اليوم لمحاولة تعويض الخسارة وإيحاء آماله البعيدة في التأهل لربع نهائي تشامبيونزليج.

يفقد الفريق الكتالوني في مباراته ضد باريس خدمات كل من جيرارد بيكيه ورونالد أراخو للإصابة، كذلك يغيب عن باريس كل من نيمار دا سيلفا للإصابة ومويس كين المصاب بفيروس كورونا.

تشكيل باريس المتوقع أمام برشلونة

حراس المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، لايفن كورزاوا.

خط الوسط: إدريسا جي، باريديس، أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ماركو فيراتي، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس

حراسة المرمى: مارك أندريه تير-شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، كليمنت لينجليه، صمويل أموتيتي، سيرجينيو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، خوردي ألبا.

خط الهجوم: بيدري، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.