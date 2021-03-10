تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج.. صلاح أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، يلتقي ليفربول الإنجليزي مع لايبزيج الألماني ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في المجر على بوشكاش آرينا، وهو الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب الذي حسمه الريدز بهدفين دون رد.

ويستعيد ليفربول في مباراته اليوم خدمات مدافعه التركي أوزان كاباك الذي غاب عن مباراة فولهام الأخيرة بالدوري الإنجليزي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي غاب عن تدريبات الأمس بسبب إصابة في الركبة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، أوزان كاباك، فيليبس، آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، جيني فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.