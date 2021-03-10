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تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج.. صلاح أساسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، يلتقي الإنجليزي مع لايبزيج الألماني ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة .

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في المجر على بوشكاش آرينا، وهو الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب الذي حسمه الريدز بهدفين دون رد.

ويستعيد ليفربول في مباراته اليوم خدمات مدافعه التركي أوزان كاباك الذي غاب عن مباراة فولهام الأخيرة بالدوري الإنجليزي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي غاب عن تدريبات الأمس بسبب إصابة في الركبة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، أوزان كاباك، فيليبس، آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، جيني فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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