"قمة الإسماعيلي والأهلي".. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات القوية والمنتظرة سواء كانت محلية أو أوروبية.

الأبرز من مباريات الأربعاء عندما يواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني عشر بمسابقة دوري we المصري.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان على ملعبه بـ"حديقة الأمراء" نظيره برشلونة في إياب دور الـ16.

وفي نفس الدور أيضًا، يلتقي ليفربول فريق لايبزيج، حيث كان "الريدز" تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، أما النادي الباريسي فاكتسح برشلونة بأربعة أهداف لهدف في "الكامب نو".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

الإسماعيلي × الأهلي .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون سبورتس 1.

- دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان × برشلونة .. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

ليفربول × لايبزيج .. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي × ساوثامبتون .. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو.. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الكونفدرالية الأفريقية:

بيراميدز × نكانا.. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري السعودي:

اتحاد جدة × الشباب.. الموعد 7:45 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1.

- الدوري التونسي:

الترجي الرياضي × اتحاد بن قردان .. الموعد 3 مساءً .. القنوات الناقلة الوطنية التونسية 1.