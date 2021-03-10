مؤمن سليمان: الزمالك لم يتواصل معي.. وأي تدخل سيكون مسمارا في "نعش" باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر مواليد 2006، إنه لم يعرض عليه التواجد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، مضيفًا أن الفريق لم يتخط صدمة نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن.

وتعقد موقف الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد نقطتين فقط بعد مرور 3 جولات (تعادل سلبيا أمام مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بينما خسر بنتيجة 3-1 أمام الترجي).

وتصاعدت الأقاويل بإقالة الجهاز الفني للبرتغالي جيمي باتشيكو، وتم تداول عدة أسماء مقترحة لتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض من بينها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق والتعاون الحالي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سليمان: "شرف لي أني يرتبط اسمي بنادي الزمالك، لكن لم أقبل أو أرفض المهمة لأنه لم يتواصل معي أحد من الأساس داخل النادي".

وتابع: "الاستقرار أفضل للزمالك خلال الفترة الحالية، أي تدخل في عمل الجهاز الفني سيكون مسمار في نعش باتشيكو".

وأتم: "الزمالك لم يتخط صدمة خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا (أمام الأهلي 2-1)، حتى الآن، كان على الجهاز الفني دعم اللاعبين نفسيا، لكن يتوجب علينا الآن دعم ومساندة الجهاز الفني حتى النهاية".

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري ثم يستعد لملاقاة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.